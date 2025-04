Chi sono le ex famose di Nicola Ventola e l’attuale fidanzata Chiara Giuffrida

Nicola Ventola è un ex calciatore e personaggio televisivo italiano diventato famoso giocando come attaccante per l’Inter. Esordisce come calciatore professionista nel 1994, all’età di 16 anni, quando gioca in Serie A con il Bari. Nel 1998 passa all’Inter e negli anni seguenti è in prestito a diverse squadre tra cui il Bologna, il Siena e l’Atlanta. Intanto gioca con le nazionali giovanili a partire dall’Under-16 fino all’Under-21 partecipando a grandi eventi sportivi come l’Europeo di categoria e le Olimpiadi di Sydney.Nel 2004 con i neroazzurri partecipa al preliminare di Champions League ma successivamente si infortuna gravemente e ritorna in campo solo nel 2005 per giocare in Serie B con l’Atlanta. Cambia poi nuovamente squadra passando al Torino nel 2007 mentre nel 2009 entra nel Novara. Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex famose di Nicola Ventola e l’attuale fidanzata Chiara Giuffrida Leggi su Metropolitanmagazine.it è un ex calciatore e personaggio televisivo italiano diventato famoso giocando come attaccante per l’Inter. Esordisce come calciatore professionista nel 1994, all’età di 16 anni, quando gioca in Serie A con il Bari. Nel 1998 passa all’Inter e negli anni seguenti è in prestito a diverse squadre tra cui il Bologna, il Siena e l’Atlanta. Intanto gioca con le nazionali giovanili a partire dall’Under-16 fino all’Under-21 partecipando a grandi eventi sportivi come l’Europeo di categoria e le Olimpiadi di Sydney.Nel 2004 con i neroazzurri partecipa al preliminare di Champions League ma successivamente si infortuna gravemente e ritorna in campo solo nel 2005 per giocare in Serie B con l’Atlanta. Cambia poi nuovamente squadra passando al Torino nel 2007 mentre nel 2009 entra nel Novara.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fabiana Chiarappa investita e uccisa, don Nicola D'Onghia indagato: «Non mi sono accorto di nulla». L'ipotesi di una seconda auto - Il sacerdote indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nelle indagini per la morte, il 2 aprile scorso, di Fabiana Chiarappa, rugbista e soccorritrice del 118, si chiama Nicola... 🔗leggo.it

Augello Cagliari: «Ci salveremo: dopo Ranieri non era facile, ma la scelta di Nicola è giusta! Vivere a Cagliari? Sono milanese, ma da anni vivo sul mare e mi piace» - Augello Cagliari, le parole del difensore dei rossoblù sulla lotta salvezza: «Dopo Ranieri era difficile scegliere, ma Nicola è la persona giusta» Tommaso Augello ha parlato a la Gazzetta dello Sport: il difensore del Cagliari ha toccato vari argomenti, a cominciare dall’obiettivo salvezza dei rossoblù. Di seguito le sue parole. CON CLAUDIO RANIERI TRA SAMPDORIA […] 🔗calcionews24.com

Sarah Toscano e gli Ofenbach nella serata cover di Sanremo 2025: chi sono e le canzoni più famose - Milano, 14 febbraio 2025 – Sarah Toscano ha scelto gli Ofenbach e la canzone ‘Overdrive’ per la serata delle cover al Festival di Sanremo 2025. Nata a Vigevano, nel Pavese, Toscano è la più giovane artista in gara tra i Big (con il brano ‘Amarcord’) e la collaborazione con il duo di DJ francesi tra i più apprezzati della scena elettronica internazionale rappresenta un’importante occasione per la 19enne, che avrà modo di esprimersi in un contesto internazionale. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

La Talpa, Nicola Ventola sostituito da un attore ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi? L'indiscrezione; Nicola Ventola: chi è, età, La Talpa, figli, l'ex Bianca Guaccero; Morto Nicola Fuiano, storica voce del confessionale del Grande Fratello. L’addio degli ex concorrenti; Mediaset in lutto, è morto Nicola Fuiano: vip sconvolti | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Chiara Giuffrida, fidanzata di Nicola Ventola/ Perchè è finita con l’ex moglie Kartika Luyet - Chiara Giuffrida e Kartika Luyet, fidanzata ed ex moglie di Nicola Ventola: curiosità sulla vita sentimentale dell’ex calciatore. 🔗ilsussidiario.net

Nicola Berti: «Guadagnavo più di Zenga, Ferri e Bergomi insieme. Quando ho conosciuto mia moglie pesavo 110 chili» - Nicola Berti calza alla perferzione. L'ex talento dell'Inter non ha mai lasciato vuote le pagine di gossip. Le sue feste erano famose a Milano e «venivano anche i milanisti» racconta al Corriere. 🔗msn.com