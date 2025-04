Chi esce da Amici fra TrigNO e Chiara si sfideranno all' inizio della settima puntata? Ecco le anticipazioni

Il cantante e la ballerina sono finiti al ballottaggio alla fine della sesta puntata del Serale di Amici, ma Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare e l'eliminazione è stata rimandata

Amici, salta l’eliminazione tra TrigNo e Chiara: chi esce e quando - La sesta puntata di Amici 24 ha regalato un momento di altissima tensione tra i telespettatori e i concorrenti. Dopo tre manche di sfide serrate, a finire a rischio eliminazione sono stati Nicolò, TrigNo e Chiara. Maria De Filippi, con la sua consueta empatia, ha cercato di rassicurare i due giovani fidanzati visibilmente tesi. Scopriamo nel dettaglio cosa è stato deciso e perchè. Amici puntata 26 Aprile 2025: il ballottaggio tra TrigNo e Chiara Bacci Quando Nicolò Filippucci è stato dichiarato salvo, il pubblico ha assistito a un ballottaggio carico di emozioni tra TrigNo e Chiara. 🔗anticipazionitv.it

