Chi era Harper Lee la scrittrice de Il buio oltre la siepe

Harper Lee, la leggendaria autrice de Il buio oltre la siepe, non è stata soltanto una scrittrice di talento ma anche una donna fuori dagli schemi, riservata e piena di sorprese.? Nasce il 28 aprile 1926 a Monroeville, un piccolo centro rurale dell'Alabama, che all'epoca conta poco più di un migliaio di abitanti. Un luogo che, con i suoi ritmi lenti, la corte locale e le tensioni razziali, sarebbe diventato il modello per la Maycomb immaginaria del suo romanzo.?Anche la sua famiglia ha radici profonde nella città. Il padre, Amasa Coleman Lee, infatti, è avvocato e proprietario di un giornale locale, oltre che un membro della legislatura statale dell'Alabama. Ed è proprio lui a ispirare il personaggio di Atticus Finch, con la sua integrità morale e il suo senso della giustizia. La madre, Frances Cunningham Finch, invece, proviene da una famiglia di agricoltori benestanti e, per gran parte della sua vita, si trova a fare i conti e lottare con i problemi di salute mentale.

