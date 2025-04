Chi è Salvatore Calvaruso fermato per la strage di Monreale | Ho combinato un macello Sotto torchio altri sospettati

Salvatore Calvaruso, ha 19 anni ed è originario del quartiere Zen di Palermo. È il primo giovane ad essere fermato dai carabinieri per la strage di Monreale.Chi è Salvatore Calvaruso, fermato per la strage di Monreale: "Ho combinato un macello". Sotto torchio altri sospettati (ANSA FOTO) – Notizie.comStando a quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Palermo, il giovane ha reso una piena confessione durante le dichiarazioni spontanee. Poi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm.Calvaruso è accusato di strage in concorso, detenzione e porto abusivo d'arma per l'omicidio di Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno. Tre gli elementi che hanno permesso ad inquirenti ed investigatori di giungere al 19enne come un possibile sospettato: gli occhiali ritrovati sul luogo del delitto, due testimoni che lo hanno individuato fotograficamente, la moto prestata a Calvaruso cui è stato poi chiesto di denunciarne il furto perché aveva "combinato un macello".

