Chi è Rossella la moglie di Ivano Michetti | Per lei mi butterei nel fuoco

Rossella è la moglie di Ivano Michetti, donna lontana dal mondo dello spettacolo alla quale è legato da oltre cinquant'anni e che ha avuto un piccolo spazio nella super hit Anima Mia.Oggi vedremo il fondatore dei Cugini Di Campagna ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un'intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Il primo incontro tra Ivano e Rossella risale al 1973. Sulle pagine di Oggi l'artista aveva raccontato: "A 16 anni la vedevo passare, dal balcone di casa dei miei. Era bellissima, un giorno a via Veneto l'aveva fermata pure Fellini. Ci siamo persi di vista, mi sono sposato io, si è sposata lei. E poi ci siamo ritrovati. Era destino"Le parole di Rossella la moglie di Ivano MichettiOspite a Verissimo insieme al resto del gruppo, Michetti aveva ricevuto un videomessaggio da parte della sua Rossella: "E' un uomo particolarissimo, non è comune; sempre allegro, gioioso e con un fondo di infinita dolcezza.

