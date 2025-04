Chi è Lulù Selassié l’ex gieffina accusata di stalking da Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié è l’ex gieffina e influencer, accusata di stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. Lo sportivo e la giovane infatti hanno vissuto una relazione che, una volta terminata, sarebbe stata segnata da “atti persecutori” di Lulù nei confronti di Manuel.Chi è Lulù SelassiéVero nome Lucrezia Hailé Selassié, Lulù è nata nel 1998 e ha vissuto la sua infanzia fra Roma e Londra. Discendente della dinastia etiope degli Hailé Selassié, sarebbe una principessa.Il successo per lei è arrivato non solo grazie a Instagram, ma anche alla partecipazione al GF Vip dove i telespettatori hanno potuto conoscere anche le sorelle di Lulù, Jessica e Clarissa.L’influencer ha anche un fratello, Christian. Il suo ingresso nel reality di Cinecittà è stato segnato da numerose polemiche e da colpi di scena. Dilei.it - Chi è Lulù Selassié, l’ex gieffina accusata di stalking da Manuel Bortuzzo Leggi su Dilei.it e influencer,dinei confronti di. Lo sportivo e la giovane infatti hanno vissuto una relazione che, una volta terminata, sarebbe stata segnata da “atti persecutori” dinei confronti di.Chi èVero nome Lucrezia Hailéè nata nel 1998 e ha vissuto la sua infanzia fra Roma e Londra. Discendente della dinastia etiope degli Hailé, sarebbe una principessa.Il successo per lei è arrivato non solo grazie a Instagram, ma anche alla partecipazione al GF Vip dove i telespettatori hanno potuto conoscere anche le sorelle di, Jessica e Clarissa.L’influencer ha anche un fratello, Christian. Il suo ingresso nel reality di Cinecittà è stato segnato da numerose polemiche e da colpi di scena.

