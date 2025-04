Chi è il cardinale George Koovakad | chiuderà lui la porta della Cappella Sistina quando inizierà il Conclave

cardinale e l'arcivescovo cattolico indiano, George Jacob Koovakad, chi entrerà per primo nella Cappella Sistina quando inizierà il Conclave il 7 maggio e sarà anche chi chiuderà la porta quando gli elettori riuniti dovranno rimanere soli. Leggi su Fanpage.it Sarà ile l'arcivescovo cattolico indiano,Jacob, chi entrerà per primo nellailil 7 maggio e sarà anche chilagli elettori riuniti dovranno rimanere soli.

