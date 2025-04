Che squallore Don Bruno la battuta imbarazza Caterina Balivo e fa infuriare gli spettatori

Caterina Balivo su Rai 1. Tra gli ospiti c’era Don Bruno Maggioni, il “prete canterino” noto per la sua partecipazione a The Voice Senior. Durante un intervento, ha raccontato un aneddoto ironico sui matrimoni che ha scatenato una vera e propria bufera sui social.Il tema in studio era quello delle offerte libere alla Chiesa per la celebrazione dei matrimoni. Don Bruno ha preso la parola per condividere un episodio che ha suscitato indignazione: “Una volta un padre mi chiese quanto mi doveva per il matrimonio. Gli dissi di fare a seconda della bellezza di sua figlia. Era bruttissima”, ha detto con disinvoltura, tra le risate del pubblico. “Mi diede 10€ e io gli diedi 5 di resto perché era troppo”, ha aggiunto. Thesocialpost.it - “Che squallore”. Don Bruno, la battuta imbarazza Caterina Balivo e fa infuriare gli spettatori Leggi su Thesocialpost.it Polemica durante la puntata di oggi, lunedì 28 aprile, del programma La volta buona, condotto dasu Rai 1. Tra gli ospiti c’era DonMaggioni, il “prete canterino” noto per la sua partecipazione a The Voice Senior. Durante un intervento, ha raccontato un aneddoto ironico sui matrimoni che ha scatenato una vera e propria bufera sui social.Il tema in studio era quello delle offerte libere alla Chiesa per la celebrazione dei matrimoni. Donha preso la parola per condividere un episodio che ha suscitato indignazione: “Una volta un padre mi chiese quanto mi doveva per il matrimonio. Gli dissi di fare a seconda della bellezza di sua figlia. Era bruttissima”, ha detto con disinvoltura, tra le risate del pubblico. “Mi diede 10€ e io gli diedi 5 di resto perché era troppo”, ha aggiunto.

