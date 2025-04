Che effetto mi fa? Lo chieda a lei Schlein incespica in tv su Meloni e fascismo

Schlein in tv, nonostante l'intervista morbida di Aldo Cazzullo su La7 Ilgiornale.it - "Che effetto mi fa? Lo chieda a lei". Schlein incespica in tv su Meloni e fascismo Leggi su Ilgiornale.it Si accartoccia, si confonde e svia dalle domande: ancora una figura mesta per Ellyin tv, nonostante l'intervista morbida di Aldo Cazzullo su La7

