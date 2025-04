Chanel sfila sul lago di Como | riflettori accesi su Villa d’Este le star attese all’evento

Chanel ha scelto Villa d'Este a Cernobbio, sul lago di Como, per presentare la Cruise Collection 202526: sono attese Charlotte Casiraghi e Keira Knightley. Leggi su Fanpage.it ha sceltod'Este a Cernobbio, suldi, per presentare la Cruise Collection 202526: sonoCharlotte Casiraghi e Keira Knightley.

Anche Chanel, sfila sul lago di Como - La celebre maison francese ha scelto l'incanto del lago di Como per la sfilata Cruise 2026. Un annuncio che era nell'aria da settimane e che ha fatto subito il giro del mondo sui social. I brand più importanti del lusso negli anni sono tutti approdati sulle rive del Lario, da Dior a Louis Vuitton... 🔗quicomo.it

Chanel e il Lago di Como: eleganza senza tempo per la sfilata Cruise - Life&People.it | In un’epoca in cui la moda cerca luoghi capaci di raccontare una storia prima ancora di accogliere una collezione, Chanel sceglie il Lago di Como come palcoscenico privilegiato per la presentazione della sua attesissima sfilata Cruise 2025-2026. Un connubio perfetto tra estetica e narrazione, che conferma l’approccio della Maison nel selezionare location iconiche, intrise di arte, cultura e suggestione architettonica, per raccontare le sue collezioni (inter)stagionali. 🔗.com

Sul Lago di Como l’influencer da oltre 4 milioni di follower: ecco la villa che ha scelto - Non solo Chanel sul Lago di Como in questi giorni. Anche il variegato mondo degli influencer sceglie sempre più spesso il Lario per qualche giorno di relax. E’ il caso, ad esempio, di Chiara Biasi, st ... 🔗comozero.it

A Cernobbio la sfilata di Chanel con 1.500 vip (selezionatissimi) da tutto il mondo - La Défilé Croisiére 2025/26 è uno degli appuntamenti più attesi della stagione e ogni anno si svolge in una location diversa, da Parigi a New York, passando per Venezia, Singapore, Dubai, Seoul, Monac ... 🔗msn.com