Champagne cheeks il trend makeup più in voga del momento

Le "guance Champagne", le Champagne cheeks, sono un trend makeup che ha letteralmente spopolato sulle passerelle di Venezia 2023. Ora ritorna in grande stile per conquistare questa primavera 2025, capitanato da alcune trend setter come la nostra Hailey Bieber, o Ellise Ferguson. Ricrearlo è semplicissimo, e permette di dare un tocco glam e chic anche ai look più semplici.Le Champagne cheeks, le guance dorate per questa primaveraRicrearle è semplicissimo: sarà sufficiente utilizzare un blush pescato insieme a un'illuminante dai toni oro. Il sottotono da tenere in considerazione è dunque quello caldo, che sposa perfettamente il tono dorato dell'illuminante a quello pesca (e quindi aranciato) del blush. I due prodotti si posizionano nella parte alta dello zigomo, andando quindi a creare un vero e proprio effetto lifting che permette di alzare ancora di più lo zigomo e dare struttura al make-up.

