Cesc Fabregas celebra la vittoria del Como contro il Genoa | Siamo una grande famiglia

Cesc Fabregas nel dopo partita di Como-Genoa. "È una vittoria del gruppo, io considero tutti i giocatori della rosa titolari, sono sempre tutti pronti. Questo è lo spirito di squadra giusto, Siamo una grande famiglia, ci aiutiamo sul campo e fuori. Ora non bisogna fermarsi, dobbiamo continuare a crescere. Quattro vittorie sono tante, abbiamo sistemato quei dettagli che ci hanno fatto perdere punti in diverse partite della stagione, come con il Milan, a Roma o con la Juventus. Con il Genoa abbiamo rischiato solo nell'occasione del palo, poi abbiamo gestito molto bene la partita". Buonissimo anche il rendimento in fase difensiva. "Non prendiamo gol da tre partite, vuol dire che non solo produciamo gioco offensivo, ma ci difendiamo anche con tutta la squadra. Abbiamo fatto un periodo con nove partite senza vincere, Siamo cresciuti in mentalità e maturità, sapendo anche gestire gli ultimi dieci minuti, che ci hanno sempre messo in difficoltà.

