Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono tornati insieme? Ecco la prova!

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. I due, che si erano detti addio alla fine del 2023 secondo quanto riportato dal settimanale Chi, oggi sembrano essersi riavvicinati.Il gossip è esploso sui social dopo un’indiscrezione firmata Deianira Marzano, che ha notato un dettaglio tanto semplice quanto rivelatore: Cremonini e la giornalista del TG1 hanno ricominciato a seguirsi su Instagram. Un gesto apparentemente banale, ma che nel linguaggio non scritto delle celebrità vale spesso più di mille parole.Ecco le prove del riavvicinamento di Cesare Cremonini e Giorgia CardinalettiLa storia tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, nata circa due anni fa, sembrava essersi chiusa con discrezione. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo voci di una separazione consensuale e priva di tensioni. Donnapop.it - Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono tornati insieme? Ecco la prova! Leggi su Donnapop.it Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, torna a far parlare la coppia formata da. I due, che si erano detti addio alla fine del 2023 secondo quanto riportato dal settimanale Chi, oggi sembrano essersi riavvicinati.Il gossip è esploso sui social dopo un’indiscrezione firmata Deianira Marzano, che ha notato un dettaglio tanto semplice quanto rivelatore:e la giornalista del TG1 hanno ricominciato a seguirsi su Instagram. Un gesto apparentemente banale, ma che nel linguaggio non scritto delle celebrità vale spesso più di mille parole.le prove del riavvicinamento diLa storia tra, nata circa due anni fa, sembrava essersi chiusa con discrezione. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo voci di una separazione consensuale e priva di tensioni.

TG1 , Giorgia Cardinaletti annuncia il sold out dell'ex Cesare Cremonini - Altro che damnatio memoriae del proprio ex. Al TG1, Giorgia Cardinaletti è stata 'costretta' a celebrarne i successi. Nel corso dell'edizione odierna delle 20, la giornalista marchigiana si è infatti trovata a dover raccontare l'ultimo trionfo professionale di Cesare Cremonini, suo fidanzato sino allo scorso novembre. Il momento all'insegna del gossip è iniziato sin dalle anticipazioni dei titoli del telegiornale: prima di ridare la linea a Marco Liorni, in onda con L'Eredità e il ritorno della scossa, la Cardinaletti ha annunciato il CREMONINI LIVE25, nuovo tour dell'artista bolognese

