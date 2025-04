Cercasi Yuna disperatamente la gatta col fiocco lilla si è persa sulla metro di Roma

Yuna, la gattina che da quattro giorni ormai si è persa e vaga tra i convogli della metro B a Roma. Segni particolari, un aspetto dolcissimo (è una gattina tigrata) e un fiocchetto lilla a pois al collo. Fuggita da un trasportino difettoso, di proprietà di una ragazza non ancora maggiorenne di origine sudamericana, alla fermata Eur Fermi, Yuna non si fa avvicinare da nessuno, anzi è molto spaventata. Da ore si rincorrono gli appelli sui social, ma niente di fatto. Tutto è cominciato quando alcuni passeggeri hanno segnalato la presenza di un micio impaurito sul treno numero 22 in direzione Rebibbia.Come scritto, al momento non è stato possibile recuperarla. La paura è che Yuna possa essere investita da treni in transito. I volontari sono comunque in azione e in contatto costante con la security Atac e con i familiari della ragazza.

