Centro storico via Duomo diventerà una ztl | accessi e parcheggi riservati ai residenti

residenti - e non solo - la via Duomo di Agrigento e la piazza Don Minzoni potrebbero andare verso la trasformazione in una zona a traffico limitato.La giunta comunale, infatti, ha votato il disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni e dei. Agrigentonotizie.it - Centro storico, via Duomo diventerà una ztl: accessi e parcheggi riservati ai residenti Leggi su Agrigentonotizie.it Dopo anni di attesa e proteste da parte dei- e non solo - la viadi Agrigento e la piazza Don Minzoni potrebbero andare verso la trasformazione in una zona a traffico limitato.La giunta comunale, infatti, ha votato il disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni e dei.

Su questo argomento da altre fonti

Tour sui Florio: nel weekend torna l'itinerario nel centro storico di Palermo - I Florio furono artefici di un risveglio culturale, artistico e sociale, che trasformò Palermo in una vera capitale in grado di competere e rivaleggiare con le più importanti città d’Europa. Guide abilitate racconteranno ai partecipanti delle teste coronate, dei viaggiatori, di scrittori italiani... 🔗palermotoday.it

Il centrosinistra "fa squadra" attorno a Barattoni: "Alberi, trasporto pubblico gratuito e rinascita del centro storico" - "Ravenna fa squadra": è questo lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale di Alessandro Barattoni come candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative. Con la data delle elezioni non ancora fissata, ma che probabilmente si terrà tra maggio e giugno, il candidato dem... 🔗ravennatoday.it

Cortei in centro storico, l'ira di Bertin: «C'è anche il diritto al lavoro oltre a quello a manifestare» - «Nessuno può negare il diritto a manifestare, però dovrebbe essere altrettanto pacifico che c'è anche un diritto al lavoro»: ad affermarlo seccamente è Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova, e il riferimento è alle manifestazioni tenutesi ieri, sabato 15 marzo, in pieno centro... 🔗padovaoggi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Centro storico, via Duomo diventerà una ztl: accessi e parcheggi riservati ai residenti; Napoli, chiude la libreria A&M a via Duomo; Lavori in via Duomo: come cambia la viabilità per tre mesi; Blackout a via Duomo e Spaccanapoli, pizzerie e ristoranti senza energia: in arrivo mini-generatori. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Via Duomo chiusa a metà per 3 mesi per lavori: cantiere all’altezza di Forcella: il piano traffico - La famosa strada del centro storico sarà spezzata da un nuovo cantiere ... Nelle due metà di via Duomo si potrà continuare a circolare. Il varco Ztl del Centro Antico resterà attivo. 🔗msn.com

A Milano c’è l’unica boutique italiana della casa editrice SKIRA. Nello spazio di una storica libreria - Affiancandosi all'unico altro spazio dell'editrice storica, quello di Parigi, la boutique milanese è al numero 18 di Via Meravigli. Un luogo, a due passi dal Duomo, che di libri ha vissuto per decenni ... 🔗artribune.com

L’AQUILA: TORNA IL MERCATO IN PIAZZA DUOMO, “VALORIZZIAMO IL CENTRO STORICO” - L’AQUILA – Il mercato torna a vivere nel cuore dell’Aquila, grazie a una serie di giorni di riapertura, in via sperimentale. Dopo l’approvazione della delibera da parte della Giunta comunale, il vices ... 🔗abruzzoweb.it