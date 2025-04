Centro storico invaso dai rifiuti | il turismo peggiora il decoro di Viterbo?

rifiuti, conferiti male, ammucchiati sotto i cestini dell'immondizia soprattutto nei giorni in cui a Viterbo arrivano più turisti. Sul tema ViterboToday è tornato diverse volte, evidenziando la situazione che riguarda buona parte del Centro storico. E anche l'assessore all'ambiente, Giancarlo. Viterbotoday.it - Centro storico invaso dai rifiuti: il turismo peggiora il decoro di Viterbo? Leggi su Viterbotoday.it , conferiti male, ammucchiati sotto i cestini dell'immondizia soprattutto nei giorni in cui aarrivano più turisti. Sul temaToday è tornato diverse volte, evidenziando la situazione che riguarda buona parte del. E anche l'assessore all'ambiente, Giancarlo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scaricava rifiuti in centro storico. Video-incastrato - Un altro maleducato è stato sanzionato dagli agenti della polizia locale per aver abbandonato diversi sacchi non conformi in centro, in via Umberto I. La violazione è stata notata dagli agenti durante un giro di perlustrazione. C’erano troppi sacchi pieni zeppi di immondizia varia abbandonati in bella vista nel cuore di Verano. Dopo diversi controlli, gli agenti al comando di Ciro Scogliamiglio sono arrivati all’autore del misfatto. 🔗ilgiorno.it

Centro storico, raccolta differenziata al via ma è subito protesta: "Diverse strade piene di rifiuti" - La raccolta differenziata con ritiro a domicilio dei rifiuti in centro storico parte in serata, ma già di mattina diverse strade si sono riempite di sacchetti. Da un lato c'è chi protesta: "Molte famiglie non hanno ancora i bidoni per separare i materiali, hanno tolto i cassonetti e non si sa... 🔗palermotoday.it

Centro storico tra rifiuti e degrado: "Il porta a porta non funziona più. Estendere il modello Corneto" - "I rifiuti vengono abbandonati in tutta Macerata, non solo in centro. È evidente che il sistema di raccolta porta a porta non funziona più, serve una soluzione alternativa". L’assessore all’ambiente Laura Laviano interviene sul problema dell’immondizia e dei sacchetti lasciati in strada e il conseguente proliferare dei ratti lungo le vie del centro. Un problema sollevato dai residenti, nei giorni scorsi, a cui è seguito un duro intervento dei consiglieri di opposizione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Centro storico invaso dai rifiuti: il turismo peggiora il decoro di Viterbo?; Viaggio nel degrado: “Rifiuti a ogni angolo, il centro storico mai stato così sporco”; Viaggio nel degrado: Rifiuti a ogni angolo, il centro storico mai stato così sporco; Il centro di Sassari invaso dai rifiuti dopo l’aperitivo natalizio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Viaggio nel degrado: “Rifiuti a ogni angolo, il centro storico mai stato così sporco” - Nelle foto del Carlino la situazione dentro le mura a mezzogiorno di ieri. L’opposizione: "È questa la città dove ameremo vivere e lavorare?" ... 🔗msn.com

Centro storico tra rifiuti e degrado: "Il porta a porta non funziona più. Estendere il modello Corneto" - L’assessore Laviano analizza la situazione che si è venuta a creare dentro le mura con immondizia lasciata a ogni ora del giorno e ratti: "Ci vorrà tempo, ma la direzione è quella dei ’cassonetti smar ... 🔗msn.com

Macerata, rifiuti, sfregi sui muri, topi e sosta selvaggia: viaggio nei vicoli horror del centro - MACERATA – Rifiuti abbandonati lungo i vicoli del centro storico, spesso a ridosso dei cassonetti delle attività commerciali scambiati per una sorta di isola ecologica ... 🔗msn.com