Centro di aggregazione Le Vele ad Archi | consegnati i lavori per la riqualificazione

riqualificazione delle periferie cittadine. Sono stati ufficialmente consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori di riqualificazione della struttura "Le Vele", che ospiterà un nuovo Centro di aggregazione al servizio della comunità. Il progetto, del valore di 2,4.

