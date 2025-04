Centri estivi per bimbi dai 3 ai 6 anni a Pordenone | come iscriversi e quanto costa

Centri estivi organizzati dal Comune di Pordenone per bimbi dai 3 ai 6 anni. Ai "Punti Verdi", alle Scuole dell'Infanzia in Via Fiamme Gialle e in Viale Libertà, si svolgeranno attività di tipo educativo. 🔗 Pordenonetoday.it - Centri estivi per bimbi dai 3 ai 6 anni a Pordenone: come iscriversi e quanto costa Si sono aperte oggi, lunedì 28 aprile e fino a venerdì 9 maggio ci si può iscrivere aiorganizzati dal Comune diperdai 3 ai 6. Ai "Punti Verdi", alle Scuole dell'Infanzia in Via Fiamme Gialle e in Viale Libertà, si svolgeranno attività di tipo educativo. 🔗 Pordenonetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Centri estivi per bimbi dai 3 ai 6 anni a Pordenone: come iscriversi e quanto costa - Si sono aperte oggi, lunedì 28 aprile e fino a venerdì 9 maggio ci si può iscrivere ai centri estivi organizzati dal Comune di Pordenone per bimbi dai 3 ai 6 anni. Ai "Punti Verdi", alle Scuole dell'Infanzia in Via Fiamme Gialle e in Viale Libertà, si svolgeranno attività di tipo educativo... 🔗pordenonetoday.it

"275 bambini fuori dai centri estivi" - Oltre 270 bambini non ammessi ai centri estivi: il Comune provveda ad aumentare i posti. Questa la richiesta di Veronica Verlicchi, candidata sindaco della lista La Pigna, che si rivolge al sindaco facente funzioni, Fabio Sbaraglia (Pd). "Sono circa 275 i bambini ravennati non ammessi dal Comune di Ravenna ai Cren e ai Crem estivi. Una situazione drammatica per le famiglie che dovranno necessariamente rivolgersi a strutture private pagando costi molto più esosi. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tanti regali ai bimbi dei centri anti violenza - Il "giocattolo sospeso": quest'anno la Regione ha scelto di devolvere i doni a quei bambini che insieme alle loro mamme stanno affrontando il non semplice percorso di fuoriuscita da situazioni di violenza 🔗ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Centri estivi per bimbi dai 3 ai 6 anni a Pordenone: come iscriversi e quanto costa; Punti verdi comunali, servizi scolastici ed extrascolastici: iscrizioni aperte dal 28 aprile; Centri Estivi comunali 2025: nidi, infanzia e primarie, al via le iscrizioni; Centri estivi a Roma per bambini sotto i 3 anni in età da Nido. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Centri estivi: sette associazioni scelte dal Comune - Sono sette le associazioni selezionate dal comune di Grottammare per gestire i centri estivi dei bambini e ragazzi d’età ... 🔗msn.com

Centri estivi, al via le iscrizioni e sostegni alle famiglie - È stato illustrato in municipio il quadro generale per le iscrizioni ai centri ricreativi estivi sul territorio comunale. Fino ... 🔗msn.com

Centri Ricreativi Estivi 2025 per alunni dal nido alle secondarie di primo grado con agevolazioni allargate - Il servizio è rivolto ai bambini che frequentano i nidi d'infanzia comunali (0-3 anni), le scuole dell'infanzia comunali e statali (3-6 anni), e ai bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie ... 🔗cronacacomune.it