Cena con delitto T' amo da morire

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cena con delitto – Knives Out: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 2 - Cena con delitto – Knives Out: trama, cast e streaming del film su Rai 2 Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Cena con delitto – Knives Out, film giallo del 2019 scritto e diretto da Rian Johnson. Descritto come un moderno giallo deduttivo, il film è composto da un cast corale che comprende, tra gli altri, Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas e Jamie Lee Curtis. 🔗tpi.it

Cena con delitto: "Echi dal passato" - La Foresta di Sherlock in collaborazione con Hotel Zenit presenta la Cena con Delitto "Echi dal Passato". Immergiti nei misteri di Villa Tacchi e del suo enigmatico nuovo proprietario. Segreti sepolti nel passato e nascosti tra le antiche mura stanno per riaffiorare... Sei pronto a scoprire la... 🔗padovaoggi.it

Intrighi e misteri da svelare: gli ingredienti perfetti della cena con delitto al castello - Sabato 22 marzo alle 21, il Medioevo prende vita con "Delitto al Castello", un coinvolgente gioco di ruolo nelle suggestive sale della Rocca, in collaborazione con Torrino Wine Bar. I partecipanti vestono i panni di personaggi con segreti e obiettivi da raggiungere: un'indagine avvincente tra... 🔗ravennatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

