trincee e i bunker dei Monti Campiani si trovano ad ovest di Brescia sul crinale delle colline di Cellatica e Collebeato. HistoryTrek, trekking tra i ruderi della storia. Si consigliano calzature sportive. Facile, adatta ai bambini. Durata escursione 2 ore. Visiteremo e riscopriremo la storia. Bresciatoday.it - Cellatica: escursione alle trincee e ai bunker dei Monti Campiani Leggi su Bresciatoday.it Lee ideisi trovano ad ovest di Brescia sul crinale delle colline die Collebeato. HistoryTrek, trekking tra i ruderi della storia. Si consigliano calzature sportive. Facile, adatta ai bambini. Durata2 ore. Visiteremo e riscopriremo la storia.

