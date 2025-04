Cede una trave a corso Garibaldi a Vasto evacuati alcuni appartamenti e negozi nella palazzina

nella mattinata di oggi, 28 aprile, in corso Garibaldi a Vasto, si è verificata un'imprevista situazione di emergenza: una trave è crollata all'interno di uno scantinato, causando preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento potrebbe.

Cede una trave a corso Garibaldi a Vasto, evacuati alcuni appartamenti e negozi nella palazzina - Nella mattinata di oggi, 28 aprile, in corso Garibaldi a Vasto, si è verificata un'imprevista situazione di emergenza: una trave è crollata all'interno di uno scantinato, causando preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento potrebbe...

Cede trave portante, sgomberata palazzina - Il cedimento di una trave portante avvenuto nel seminterrato di una palazzina nel centro di Vasto, in corso Garibaldi, ha portato alla evacuazione di otto abitazioni e alcuni locali commerciali. 🔗rainews.it

Vasto: cede trave in seminterrato, evacuate otto abitazioni - A Vasto cede trave portante in un seminterrato del centro: evacuate otto abitazioni e alcuni locali commerciali ... 🔗rete8.it