Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati mentre lei è incinta? Ecco cosa c’entra Belen

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cosa sta succedendo davvero?La voce che Cecilia possa essere incinta circola da settimane, ma né lei né Ignazio hanno mai confermato o smentito ufficialmente. Un silenzio che suona quasi come un indizio, specialmente per chi osserva da vicino i segnali social.

