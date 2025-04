C’è una ‘Generazione Cairo’ che ancora resiste alla repressione di al-Sisi

alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.Di quei due anni e mezzo tra le dimissioni di Hosni Mubarak e il colpo di Stato di Abdelfattah al-Sisi sono descritte non solo le premesse, che tornando indietro negli anni mostrano l’intersezionalità della lotta per i diritti che coinvolge donne, lavoratori e lavoratrici, sindacati indipendenti, l’attivismo per i diritti, contadine e contadini e, naturalmente, la militanza politica; ma anche ciò che resiste.Ciò che resiste, non ciò che resta. Ilfattoquotidiano.it - C’è una ‘Generazione Cairo’ che ancora resiste alla repressione di al-Sisi Leggi su Ilfattoquotidiano.it I due anni e mezzo dell’attivismo per “pane, libertà e giustizia sociale”, che dal gennaio 2011 al giugno 2013 hanno segnato la storia dell’Egitto contemporaneo, sono raccontati con testi approfonditi e appassionati in Generazione Cairo, un libro curato da Marta Bellingreri e Costanza Spocci, appena pubblicato dFondazione Giangiacomo Feltrinelli.Di quei due anni e mezzo tra le dimissioni di Hosni Mubarak e il colpo di Stato di Abdelfattah al-sono descritte non solo le premesse, che tornando indietro negli anni mostrano l’intersezionalità della lotta per i diritti che coinvolge donne, lavoratori e lavoratrici, sindacati indipendenti, l’attivismo per i diritti, contadine e contadini e, naturalmente, la militanza politica; ma anche ciò che.Ciò che, non ciò che resta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanremo segna l’alba cinica della generazione “Effe”, resiste solo l’eroe Cristicchi a difesa dei valori - Sullo sfondo spettrale di una società che si muove per inerzia verso un avvenire fervido di incertezze e di lampi di nuovismo tecnologico, come una zattera sbattuta dai flutti marini, emerge una generazione apolide, figlia di un concime ideologico che si fa fatica a discernere. Nell’avvicendarsi delle generazioni c’è sempre stato un atto di rottura: nulla è avvenuto per staffetta. Pensiamo al ’68 e al portato culturale dei movimenti che inneggiavano alla “morte dei padri”, a favore di una certa libertà che poi si è scoperta come ipocrita e licenzioso trampolino per un posto al sole. 🔗secoloditalia.it

L’utilizzo della CGI e dell’AI nella generazione di immagini per architettura e arredamento - Nel mondo del design, la creazione di immagini dettagliate e realistiche è essenziale per comunicare idee progettuali, evocare emozioni e conquistare l'interesse del cliente. Recentemente, due tecnologie hanno rivoluzionato questo settore: la Computer-Generated Imagery (CGI) e l’Intelligenza... 🔗milanotoday.it

Torino, parla Cairo: «Col Verona reazione di rabbia. Riscatto Elmas e futuro Ricci? Vi dico la mia» – VIDEO - Torino, Urbano Cairo interviene dinanzi ai giornalisti dopo il match col Verona, dalla partita al rinnovo di Elmas e il futuro di Ricci, la video intervista (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Non può dirsi soddisfatto il Torino per il pareggio ottenuto questo pomeriggio tra le mura amiche contro il Verona, non […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Generazione Cairo; Cairo Necropolitik; Egitto. Da Mubarak a al-Sisi o della resistenza come eredità; Mustafa Ibrahim, il poeta malinconico della rivoluzione egiziana. 🔗Ne parlano su altre fonti