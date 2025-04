C' è un favorito come nuovo papa dopo Francesco | Parte da quota 40

nuovo pontefice, il successore di papa. 🔗 Trentotoday.it - C'è un favorito come nuovo papa, dopo Francesco: "Parte da quota 40" Oggi, lunedì 28 aprile, i cardinali sono tornati a riunirsi per la congregazione generale. E hanno deciso la data del conclave: si comincia mercoledì 7 maggio. Sono 135 i cardinali con diritto di voto e che potranno entrare nel conclave per scegliere ilpontefice, il successore di. 🔗 Trentotoday.it

Quando sarà il conclave per il nuovo Papa? Quanto dura e chi è il favorito? - La morte di Papa Francesco, avvenuta all’indomani della domenica di Pasqua, ha aperto una nuova pagina nella storia della Chiesa cattolica. Mentre il mondo osserva con rispetto il lutto per la scomparsa del pontefice argentino, i riflettori si spostano ora sul Conclave, il momento solenne in cui i cardinali si riuniscono per eleggere il suo successore. La macchina vaticana si è già messa in moto e, tra statistiche, previsioni e scommesse internazionali, cresce l’interesse per conoscere chi sarà il nuovo Papa e come si svolgerà l’elezione. 🔗donnapop.it

Pietro Parolin favorito come nuovo papa: "Ha già 40 voti" - Non da oggi circolano i nomi dei possibili "papabili" per succedere a Francesco al soglio pontificio. Al momento c'è un favorito, se non altro per i numeri pre-conclave: è Pietro Parolin, il segretario di Stato che guiderà i confratelli nella Cappella Sistina (dove si svolgono le votazioni). Ma... 🔗europa.today.it

Conclave, il nuovo Papa: Parolin favorito. Zuppi? pesa l’ombra di Sant’Egidio. Attenti a Erdo e Tagle se... - Il successore di Papa Francesco? Se la Chiesa decidesse di cambiare strada e continente, allora Luis Antonio Tagle potrebbe dare voce all'Asia. La situazione 🔗affaritaliani.it

C'è un favorito come nuovo papa, dopo Francesco: "Parte da quota 40" - Il pacchetto iniziale di voti rende Pietro Parolin, segretario di Stato, il primo nome papabile. Ma ci sono altri nomi per il futuro della chiesa cattolica. Il conclave inizia il 7 maggio ... 🔗today.it

Il nuovo Papa, la top 10 dei cardinali favoriti: chi sono e perché possono trionfare nel Conclave - Il prossimo 7 maggio inizierà il Conclave che porterà all’elezione del prossimo Pontefice: sono 135 gli aventi al voto che decreteranno il successore, 108 di loro sono stati nominati da Bergoglio ... 🔗tuttosport.com

Scommesse nuovo Papa, quote anche su nome e durata Conclave 2025/ Parolin favorito, puntate su Francesco II - Scommesse nuovo Papa, quote bookmaker anche su nome e durata Conclave 2025: Parolin resta il favorito tra i papabili, puntate su Francesco II ... 🔗ilsussidiario.net