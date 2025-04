C' è il Mondello Sport Festival chiuso al traffico un tratto del lungomare

Mondello Sport Festival" e scattano le limitazioni al transito dei mezzi di traSporto sul lungomare. L'ufficio traffico del Comune ha emesso il 15 aprile l'ordinanza che regolerà la viabilità nei giorni dall'1 al 5 maggio.Il provvedimento prevede in viale Regina Elena, nel. Palermotoday.it - C'è il Mondello Sport Festival, chiuso al traffico un tratto del lungomare Leggi su Palermotoday.it C'è il "" e scattano le limitazioni al transito dei mezzi di trao sul. L'ufficiodel Comune ha emesso il 15 aprile l'ordinanza che regolerà la viabilità nei giorni dall'1 al 5 maggio.Il provvedimento prevede in viale Regina Elena, nel.

Cosa riportano altre fonti

A Milano il Festival per la cultura olimpica ‘Sport, Movies & TV’ - MILANO (ITALPRESS) – Milano – dal 7 all’11 Ottobre 2025 – diventerà il centro mondiale della cultura olimpica, dello sport, del cinema, della televisione, della comunicazione, degli e-sports con “SPORT MOVIES & TV 2025“, il più importante Festival internazionale del settore inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, programma multidisciplinare, plurale e diffuso per promuovere i valori Olimpici e Paralimpici. 🔗unlimitednews.it

Al Festival dello Sport si respirerà “Adrenalina pura” - Sarà “Adrenalina pura” il tema dell’ottava edizione del Festival dello Sport. A rivelarlo, nel corso della conferenza stampa tenuta martedì 11 marzo, sono stati l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini e il vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore... 🔗trentotoday.it

Sturno Sport Festival, il 17 aprile la presentazione ufficiale ad Avellino - Tempo di lettura: < 1 minutoE’ cominciato il conto alla rovescia per lo Sturno Sport Festival. La sesta edizione dell’evento sarà illustrata a Palazzo Caracciolo: presenti istituzioni e vertici di Agape Sport. Uno degli appuntamenti sportivi e sociali più attesi dell’estate irpina. In vista della sesta edizione, in programma nei prossimi mesi, è stata fissata la presentazione ufficiale dell’evento: si terrà giovedì 17 aprile 2025, alle ore 11, presso Palazzo Caracciolo ad Avellino. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

C'è il Mondello Sport Festival, chiuso al traffico un tratto del lungomare; Palermo, sport, musica e intrattenimento si incontrano al Mondello Sport Festival; A Mondello parte la caccia alle onde: c'è il Windsurfer Palermo Open 2025; Water Festival a Mondello Edizione 2025 a Palermo e dintorni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Palermo, sport, musica e intrattenimento si incontrano al Mondello Sport Festival - L’appuntamento è fissato dall’1 al 4 maggio e promette di trasformare il litorale palermitano in un grande villaggio dello sport ... 🔗msn.com

Mondello ospita il ''Sicilian Swingage Festival 2025'', Un inno alla cultura swing tra storia, musica e inclusione - Dal 11 al 13 aprile 2025, il cuore pulsante dello swing internazionale batterà a Mondello, nel suggestivo scenario del golfo di Palermo. Al via il Sicilian Swingage Festival, una manifestazione ... 🔗palermomania.it

A Isola delle Femmine arriva il ''Water Festival'', il festival degli sport aquatici agonistici e amatoriali - Inoltre, sempre nell'ambito del Festival, domenica 4 maggio alle ore 13 a Mondello partirà "Wings ... Festival è un’esperienza che va oltre lo sport, è un modo di vivere il mare e la natura ... 🔗palermomania.it