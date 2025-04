Cava de’ Tirreni ladri scatenati anche il 25 aprile | sfasciano le telecamere e portano via oro e contanti

Cava de’ Tirreni. Nemmeno il 25 aprile, giornata simbolo della Festa della Liberazione, ha fermato i ladri, che venerdì sera hanno messo a segno un colpo da migliaia di euro nella zona industriale a nord della città.Secondo quanto emerso dalle prime indagini, ad agire sarebbero stati almeno quattro malviventi: tre operativi e uno pronto a coprire la fuga a bordo di un’auto posteggiata nelle vicinanze. Un’azione rapida e ben pianificata: in pochi minuti, i ladri sono riusciti a forzare un portoncino d’ingresso, a scardinare parte del muro perimetrale di una porta blindata e a intrufolarsi all’interno dell’abitazione, situata tra le fabbriche della zona.Prima di procedere al furto, la banda ha distrutto il sistema di videosorveglianza utilizzando una spranga di ferro per mandare in frantumi la telecamera esterna che aveva già ripreso le prime fasi del raid. Zon.it - Cava de’ Tirreni, ladri scatenati anche il 25 aprile: sfasciano le telecamere e portano via oro e contanti Leggi su Zon.it Non si arresta l’ondata di furti ade’. Nemmeno il 25, giornata simbolo della Festa della Liberazione, ha fermato i, che venerdì sera hanno messo a segno un colpo da migliaia di euro nella zona industriale a nord della città.Secondo quanto emerso dalle prime indagini, ad agire sarebbero stati almeno quattro malviventi: tre operativi e uno pronto a coprire la fuga a bordo di un’auto posteggiata nelle vicinanze. Un’azione rapida e ben pianificata: in pochi minuti, isono riusciti a forzare un portoncino d’ingresso, a scardinare parte del muro perimetrale di una porta blindata e a intrufolarsi all’interno dell’abitazione, situata tra le fabbriche della zona.Prima di procedere al furto, la banda ha distrutto il sistema di videosorveglianza utilizzando una spranga di ferro per mandare in frantumi la telecamera esterna che aveva già ripreso le prime fasi del raid.

