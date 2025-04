Caterina Balivo spiazzata dalla battuta di Don Bruno sulle offerte | ‘La figlia era bruttissima’

Bruno e l’imbarazzo di Caterina Balivo a “La Volta Buona”A La Volta Buona, programma di successo condotto da Caterina Balivo, è andata in onda una scena che ha suscitato non poche risate e imbarazzi in studio. Ospite della serata, Don Bruno, il parroco diventato celebre per le sue performance canore, ha scatenato un’imprevista situazione comica che ha messo in difficoltà la conduttrice.Don Bruno, il Parroco con la Voce da StarDon Bruno non è solo un sacerdote, ma un vero e proprio fenomeno televisivo, noto per le sue esibizioni musicali che arricchiscono la liturgia religiosa con un tocco di allegria. La sua partecipazione a programmi come “The Voice Senior”, dove si è esibito per divertimento, ha fatto sì che il parroco diventasse un personaggio amatissimo dai social, che lo lodano per la sua capacità di portare la gioia e la musica all’interno delle celebrazioni religiose. Notizieaudaci.it - Caterina Balivo spiazzata dalla battuta di Don Bruno sulle offerte: ‘La figlia era bruttissima’ Leggi su Notizieaudaci.it Done l’imbarazzo dia “La Volta Buona”A La Volta Buona, programma di successo condotto da, è andata in onda una scena che ha suscitato non poche risate e imbarazzi in studio. Ospite della serata, Don, il parroco diventato celebre per le sue performance canore, ha scatenato un’imprevista situazione comica che ha messo in difficoltà la conduttrice.Don, il Parroco con la Voce da StarDonnon è solo un sacerdote, ma un vero e proprio fenomeno televisivo, noto per le sue esibizioni musicali che arricchiscono la liturgia religiosa con un tocco di allegria. La sua partecipazione a programmi come “The Voice Senior”, dove si è esibito per divertimento, ha fatto sì che il parroco diventasse un personaggio amatissimo dai social, che lo lodano per la sua capacità di portare la gioia e la musica all’interno delle celebrazioni religiose.

