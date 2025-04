Catania Contemporanea FIC Festival dal 29 aprile all' 11 maggio | il programma completo

Cataniatoday.it - Catania Contemporanea/FIC Festival dal 29 aprile all'11 maggio: il programma completo Leggi su Cataniatoday.it Creativi di tutte le discipline, nomi di punta del panorama internazionale, chiamati a raccolta per trasformare il capoluogo etneo in un palcoscenico vibrante di arte e cultura. Eccellenze come la Compagnia di danza di Roberto Zappalà e quella di Virgilio Sieni, Dewey Dell con Teodora Castellucci.

Se ne parla anche su altri siti

Ego Pizza Festival – Puglia, da Granaio d’Italia a Capitale della Pizza Contemporanea - Il 21 e il 22 marzo, Taranto sarà il palcoscenico della seconda edizione dell’EGO Pizza Festival, che celebra i prodotti tipici della Dieta Mediterranea e svela i segreti della pizza contemporanea pugliese. L’evento si terrà nell’incantevole cornice di Villa Peripato, luogo simbolo della città dei due mari, ed è destinato a diventare un punto di […] The post Ego Pizza Festival – Puglia, da Granaio d’Italia a Capitale della Pizza Contemporanea appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

“Meltin’folk Festival” a Catania - Torna a Catania Meltin’folk, il festival di musica folk e world che quest’anno giunge alla sua XXI edizione con un programma ricco di eventi dall’1 al 6 aprile 2025. La ventunesima edizione di “Meltin’folk: suoni di corde fra i due mari”, festival incentrato sulla mescolanza delle tradizioni... 🔗cataniatoday.it

Chiara Ferragni arriva all’Hypermaremma, il festival d’arte contemporanea - ANSEDONIA – Il festival Hypermaremma continua a crescere come punto di riferimento per la promozione artistica e culturale del territorio maremmano. Nato nel 2019, questo progetto di arte diffusa anima la bassa Maremma durante tutto l’anno, grazie all’impegno dell’associazione fondata da Carlo Pratis, Giorgio Galotti e Matteo d’Aloja. Ad Hypermaremma vengono invitati artisti contemporanei da tutto il mondo, frutto della volontà di affiancare arte contemporanea e patrimonio classico, contribuendo così a una visione innovativa della valorizzazione territoriale. 🔗corrieretoscano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Catania Contemporanea/FIC Festival dal 29 aprile all'11 maggio: il programma completo; Torna il festival di danza “Catania Contemporanea/FIC”; Danza e musica, il Fic festival invade Catania a suon di arte; Al via la sesta edizione di Catania Contemporanea/FIC Festival sesta edizione.. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Catania. Al via la sesta edizione di “Catania Contemporanea /FIC Festival” 2025 - Dopo il grande successo della scorsa edizione, il Catania Contemporanea/FIC Festival torna ad animare la città etnea, giungendo alla sua sesta edizione. Promosso da Scenario Pubblico, Centro di ... 🔗libertasicilia.it

Il 28 aprile la presentazione di “Catania Contemporanea / FIC Festival” - Lunedì 28 aprile, alle ore 10:30, nella sede di Scenario Pubblico, in via Teatro Massimo a Catania, si terrà la presentazione di “ Catania Contemporanea / FIC Festival 2025 “, giunto alla sesta edizio ... 🔗strettoweb.com

In Scena: gli spettacoli e i festival della settimana, dal 28 aprile al 4 maggio - Gli spettacoli e i festival più interessanti della settimana, dal 28 aprile al 4 maggio, in scena nei teatri di tutta Italia ... 🔗exibart.com