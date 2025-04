Catania Cimitero Acquicella stretta sui lavori edili irregolari | il Comune intensifica i controlli

Comune di Catania interviene con un giro di vite per regolamentare gli interventi edilizi all’interno del Cimitero Monumentale di via Acquicella. Dopo numerose segnalazioni pervenute agli uffici competenti, su impulso del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia, l’Amministrazione ha emanato una circolare che disciplina modalità e requisiti per l’esecuzione dei lavori su cappelle, loculi e tumuli di proprietà privata.In particolare, i cittadini potranno affidare gli interventi a imprese di loro fiducia, a condizione che queste siano pienamente in regola con la normativa vigente, sia in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 812008) sia sotto il profilo fiscale, contributivo e previdenziale (DURC).Per avviare i lavori sarà obbligatorio presentare all’Ufficio Servizi Cimiteriali due moduli: il modello EDIL 1, relativo all’affidamento dell’incarico da parte del cittadino, e il modello EDIL 2, che certifica i requisiti dell’impresa esecutrice. Dayitalianews.com - Catania, Cimitero Acquicella, stretta sui lavori edili irregolari: il Comune intensifica i controlli Leggi su Dayitalianews.com Ildiinterviene con un giro di vite per regolamentare gli interventizi all’interno delMonumentale di via. Dopo numerose segnalazioni pervenute agli uffici competenti, su impulso del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia, l’Amministrazione ha emanato una circolare che disciplina modalità e requisiti per l’esecuzione deisu cappelle, loculi e tumuli di proprietà privata.In particolare, i cittadini potranno affidare gli interventi a imprese di loro fiducia, a condizione che queste siano pienamente in regola con la normativa vigente, sia in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 812008) sia sotto il profilo fiscale, contributivo e previdenziale (DURC).Per avviare isarà obbligatorio presentare all’Ufficio Servizi Cimiteriali due moduli: il modello EDIL 1, relativo all’affidamento dell’incarico da parte del cittadino, e il modello EDIL 2, che certifica i requisiti dell’impresa esecutrice.

