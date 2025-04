Catania ancora capitale dell’atletica leggera master | in scena il Meeting Internazionale EMA League 2025

Catania torna protagonista della grande atletica leggera Internazionale con il prestigioso International Meeting EMA League 2025 che, per il secondo anno consecutivo, porta sulla pista del Campo Scuola di Picanello, del capoluogo etneo, le stelle dell’atletica master nazionale e Internazionale.La manifestazione, in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, 2025, dalle ore 9 in poi, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da 15 nazioni, con nomi di grande esperienza e valore tecnico pronti a darsi battaglia in pista. Si tratta di una delle tappe ufficiali dell’EMA League 2025, circuito europeo di riferimento per l’atletica master e rappresenta un momento di sport e condivisione di altissimo profilo.L’organizzazione è curata dalla società “Goal and Brain”, con l’immancabile e prezioso supporto di Gianfranco Belluomo, da sempre figura di riferimento nell’atletica master italiana. Laprimapagina.it - Catania ancora capitale dell’atletica leggera master: in scena il Meeting Internazionale EMA League 2025 Leggi su Laprimapagina.it torna protagonista della grande atleticacon il prestigioso InternationalEMAche, per il secondo anno consecutivo, porta sulla pista del Campo Scuola di Picanello, del capoluogo etneo, le stellenazionale e.La manifestazione, in programma sabato 26 e domenica 27 aprile,, dalle ore 9 in poi, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da 15 nazioni, con nomi di grande esperienza e valore tecnico pronti a darsi battaglia in pista. Si tratta di una delle tappe ufficiali dell’EMA, circuito europeo di riferimento per l’atleticae rappresenta un momento di sport e condivisione di altissimo profilo.L’organizzazione è curata dalla società “Goal and Brain”, con l’immancabile e prezioso supporto di Gianfranco Belluomo, da sempre figura di riferimento nell’atleticaitaliana.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sanità, Palermo capitale dell’infermieristica internazionale: convegno con interventi di esperti da tutto il mondo - Esperti provenienti da varie parti del mondo si riuniranno l’otto e il nove aprile a Palermo per discutere del futuro della professione infermieristica. Il convegno, organizzato dall’Ordine degli Infermieri di Palermo in collaborazione con l’associazione “Professionisti della salute”, si terrà al... 🔗palermotoday.it

Atletica, sciabolata d’inverno: un 19enne sotto i 10” sui 100 metri! Folata africana, primo uomo dell’anno - Già al 15 marzo, quando nell’emisfero boreale si stanno consumando gli ultimi giorni di inverno, è arrivato il primo sub 10 secondi sui 100 metri. L’iconica barriera sul rettilineo è stata infranta per la prima volta in questa annata agonistica da uno dei tanti giovani emergenti del panorama internazionale: il sudafricano Bayanda Walaza ha stampato un convincente 9.99 nelle semifinali dei Campionati Provinciali AGN a Pretoria. 🔗oasport.it

Scandicci capitale dell’audio hi tech. Powersoft compra il 51% di K-Array - SCANDICCI (Firenze)Non solo distretto del lusso. Il ‘matrimonio’ tra Powersoft e K-Array consegna alla provincia di Firenze il primato nazionale sui sistemi audio di ultima generazione. Powersoft, l’azienda della gestione da remoto della Mecca, e dell’allestimento dello Sphere a Las Vegas, ha acquisito il 51% del capitale di K-Array, che ha sede a Scarperia-San Piero, ed è una realtà consolidata nella progettazione e produzione di casse acustiche innovative ad elevate prestazioni e design compatto per una vasta gamma di applicazioni. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Catania capitale dell’atletica leggera master, in scena il 26 e 27 aprile Meeting Internazionale EMA League 2025; Un sorriso attraverso un respiro alla “Madonna della Tenda di Cristo” di Acireale; Il 27 aprile SSD Canottieri Jonica donne all’esordio in campionato a Bacoli per il primo concentramento di Serie A di canoa polo femminile; Al via la SICILY MUSIC CONFERENCE, evento internazionale alla filiera musicale in Sicilia a Palermo e Catania. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Catania ancora capitale dell’atletica leggera master: in scena il Meeting Internazionale EMA League 2025 - Catania torna protagonista della grande atletica leggera internazionale con il prestigioso International Meeting EMA League 2025 che, per il secondo anno consecutivo, porta sulla pista del Campo Scuol ... 🔗lavocedellisola.it

Atletica: il 2° “Meeting di Primavera” ha fatto centro, una festa con grandi risultati al campo scuola di Catania - 600: Flavio Grasso (Correndo Per Aci) 1’39”33. Ragazze. 60 hs e 600: Alessandra Romano (Atletica Barbas) 10”91 e 1’53”55. Cadetti. Giavellotto: Paolo Castorina (Freelance Atl. 🔗lasicilia.it