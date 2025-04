Castiglion Fiorentino il Consiglio comunale domani alle 16 00

Castiglion Fiorentino, il Consiglio comunale domani ore 16.00domani, ore 16.00 si riunisce l'assise del comune di Castiglion Fiorentino.12 i punti posti all'Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza: la variante n.1 al Piano Operativo per l'aggiornamento ed integrazione alla schedatura del patrimonio edilizio esistente di valore nel territorio rurale e per revisione ed aggiornamento della disciplina di piano attraverso la modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione. adozione; la variante n.1 al Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, vincolo archeologico, aree tutelate per legge (D.

Domani pomeriggio, ore 16.00, si riunisce il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino - Arezzo, 27 febbraio 2025 – Domani pomeriggio, ore 16.00, si riunisce il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino L’assise dovrà discutere ben 19 punti posti all’OdG. Quella in programma domani pomeriggio alle ore 16.00 per il consiglio comunale sarà una seduta fiume. Ben 19 i punti all’Ordine del Giorno tra i quali spiccano per importanza quello dell’approvazione delle linee guida e la nomina dei membri della giuria del Premio Letterario “Santucce Storm Festival” edizione 2025, dell’adesione all’iniziativa: “Cari genitori giornata regionale la Partita Applaudita”, del conferimento ... 🔗lanazione.it

Consiglio Comunale, lunedì 31 marzo ore 15.30 a Castiglion Fiorentino - Arezzo, 25 marzo 2025 – Consiglio Comunale, lunedì 31 marzo ore 15.30 a Castiglion Fiorentino È convocata per il prossimo lunedì, 31 marzo, alle ore 15.30, la nuova seduta del Consiglio Comunale. L’assise dovrà discutere i 9 punti posti all’Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza la nomina membri giurie e intitolazione premio sezione studenti ad ALBERTO CASTAGNA del PREMIO LETTERARIO “SANTUCCE STORM FESTIVAL” edizione 2025, l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto natatorio In Loc. 🔗lanazione.it

C.Fiorentino, il consiglio comunale con parere unanime aderisce all’Associazione Nazionale “Città del Vino” - Arezzo, 22 marzo 2025 – Il consiglio comunale con parere unanime aderisce all’Associazione Nazionale “Città del Vino”. Dopo l’ingresso nell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, Castiglion Fiorentino inizia il suo cammino nella valorizzazione di un altro prodotto di assoluta eccellenza, il vino. La città di Castiglion Fiorentino entra nell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, costituita a Siena nel 1987, che ha, tra le varie finalità, quella di affrontare in modo nuovo le grandi sfide odierne, globalizzazione e competitività. 🔗lanazione.it

Il Comune di Castiglion Fiorentino aderisce all’Associazione Nazionale “Città del Vino” - Dopo l’ingresso nell’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, Castiglion Fiorentino, primo comune della Provincia di Arezzo, inizia il suo cammino nella valorizzazione di un altro prodotto di assolut ... 🔗msn.com

Inaugurato il “Castiglion Fiorentino Photo Fest” e riaperta al pubblico la Chiesa di Sant’Agostino - Con entusiasmo e una grande unità di intenti, si è aperta ufficialmente la quarta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest, in un contesto di grande rilievo culturale e sociale ... 🔗lanazione.it