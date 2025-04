Castelnuovo di Ceva Cuneo lapide di Anna Maria Araldo contro partigiani | Qui violentata e uccisa dal branco a 13 anni il 25 aprile 1945

Anna Maria Araldo, 13 anni, venne prelevata da casa da partigiani a Castelnuovo di Ceva, violentata e uccisa il 25 aprile 1945 La lapide della 13enne Anna Maria Araldo, situata a Castelnuovo di Ceva in provincia di Cuneo, recita una frase emblematica contro i partigiani e il 25 aprile: “Qui v Ilgiornaleditalia.it - Castelnuovo di Ceva (Cuneo), lapide di Anna Maria Araldo contro partigiani: “Qui violentata e uccisa dal branco a 13 anni il 25 aprile 1945” Leggi su Ilgiornaleditalia.it , 13, venne prelevata da casa dadiil 25Ladella 13enne, situata adiin provincia di, recita una frase emblematicae il 25: “Qui v

Approfondimenti da altre fonti

Abbandona il figlio semi-nudo al parco, Tribunale di Cuneo assolve madre: “Il fatto non sussiste” - “Il fatto non sussiste”: con questa motivazione il tribunale di Cuneo ha assolto una madre accusata di aver abbandonato il figlio di 4 anni in un parco giochi, seminudo e con indosso abiti inadatti al clima freddo. Assolto anche il fratello maggiorenne del bambino, coinvolto nella stessa vicenda. Si chiude così, dopo tre anni, una delicata storia familiare che ha coinvolto una donna con nove figli, residente in un piccolo centro vicino a Saluzzo. 🔗dayitalianews.com

In carcere da pochi giorni per maltrattamenti in famiglia, si toglie la vita a Cuneo - Un detenuto italiano di 44 anni si impicca. Denuncia del Sappe. Agente colpito con un bastone a Torino 🔗repubblica.it

Papa Francesco, il “mistero” della rosa bianca sempre fresca: ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide - Una rosa bianca sempre fresca fuori dal suo appartamento a Casa Santa Marta, su uno scaffale in biblioteca, su un comodino a fianco al letto in ospedale. Papa Francesco, il “mistero” della rosa bianca sempre fresca: ecco cosa significa e perché ce n’è una anche sulla sua lapide (TWITTER FOTO) – Notizie.comE una rosa bianca c’è adesso sulla lapide con l’incisione Franciscus nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma sotto la quale riposano le spoglie mortali di Papa Francesco, i cui funerali si sono celebrati sabato scorso in piazza San Pietro. 🔗notizie.com

Su questo argomento da altre fonti

I parenti chiedono di sapere se nella tomba c’è davvero Corrado Gex; Sabato pellegrinaggio da Altare a Savona sui passi di Pio VII; Mezzo secolo dopo la sciagura aerea Castelnuovo ricorderà Corrado Gex e i sette morti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dolore a Ceva per la morte del partigiano 93enne “Lulù" Aurelio Franco - SERGIO RIZZO - Ha suscitato grande rammarico e viva commozione nella comunità di Ceva in provincia di Cuneo e di Castelnuovo di Ceva di cui era originario, la scomparsa avvenuta venerdì 12 aprile ... 🔗cuneocronaca.it

Inaugurato il parcheggio a Castelnuovo di Ceva accanto alla Casa di riposo per anziani - SERGIO RIZZO - A Castelnuovo di Ceva (Cn), è stato inaugurato un nuovo parcheggio su un’area privata appartenente alla Casa di riposo per anziani “La Torre” che, per esplicita volontà della proprietà, ... 🔗cuneocronaca.it

Che tempo faceva a Castelnuovo di Ceva a Gennaio 1990 - Archivio Meteo Castelnuovo di Ceva - 2.5 °C-0.5 °C 6.4 °C 23.9 mm 73.6 % 3.7 km/h 5 1 0 0 ... 🔗ilmeteo.it