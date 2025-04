Castellabate tre feriti in un incidente sulla Via del Mare

incidente avvenuto intorno alle 2.30 di questa notte sulla Via del Mare, nei pressi dell'ingresso sud di Castellabate. Coinvolte due auto, una Opel Corsa e una Volkswagen Golf, con a bordo tutte persone del posto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di

