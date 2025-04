Castelfidardo conquista la salvezza con un poker ad Ancona

Castelfidardo(3-5-2): Bellucci F.5; Rovinelli 5 (dal 1. s.t. Bellucci N.), Codromaz 5, Magnanini 5; Pecci 5,5, Useini 5 (dal 22’ st Merighi 5,5) Alluci 5,5, Sare 5, Marino 5 (dal 1’ s.t. Bugari 5); Martiniello 5 (dal 1’ s.t. Battistini 5), Varriale 5 (dal 10’ s.t. Gianelli 5) A disposizione: Laukzemis, Boccardi, Bikovskis, Azurunwa. All.: Gadda 4Castelfidardo (3-4-1-2): Osama; Morganti 6,5 (dal 37’ st Madonna sv), Vecchio 7, Imbriola 6,5; Fossi 6, Baldini 7, Gambini 6,5 (dal 41’ st Marzuolo), Fabbri 7; Cotugno 7 (dal 28’ st Miotto 6); Braconi 6,5 (dal 24’ st Caprari 6), Nanapere 7,5 (dal 37’ st Ausili s.v.). A disposizione: Munari, Garbattini, Dovhanyk, Carano. All.: Giuliodori 7,5Arbitro: Buzzone di Enna 6Reti: 25’ Fabbri, 39’ Nanapere, 47’, Baldini, 6’ st VecchioNote: ammoniti Fossi; recupero: 2’ pt, 2’ stpoker e salvezza conquistata per il Castelfidardo, che sbanca Ancona con una sontuosa prestazione, in una gara mai in discussione. Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo conquista la salvezza con un poker ad Ancona Leggi su Ilrestodelcarlino.it (3-5-2): Bellucci F.5; Rovinelli 5 (dal 1. s.t. Bellucci N.), Codromaz 5, Magnanini 5; Pecci 5,5, Useini 5 (dal 22’ st Merighi 5,5) Alluci 5,5, Sare 5, Marino 5 (dal 1’ s.t. Bugari 5); Martiniello 5 (dal 1’ s.t. Battistini 5), Varriale 5 (dal 10’ s.t. Gianelli 5) A disposizione: Laukzemis, Boccardi, Bikovskis, Azurunwa. All.: Gadda 4(3-4-1-2): Osama; Morganti 6,5 (dal 37’ st Madonna sv), Vecchio 7, Imbriola 6,5; Fossi 6, Baldini 7, Gambini 6,5 (dal 41’ st Marzuolo), Fabbri 7; Cotugno 7 (dal 28’ st Miotto 6); Braconi 6,5 (dal 24’ st Caprari 6), Nanapere 7,5 (dal 37’ st Ausili s.v.). A disposizione: Munari, Garbattini, Dovhanyk, Carano. All.: Giuliodori 7,5Arbitro: Buzzone di Enna 6Reti: 25’ Fabbri, 39’ Nanapere, 47’, Baldini, 6’ st VecchioNote: ammoniti Fossi; recupero: 2’ pt, 2’ stta per il, che sbancacon una sontuosa prestazione, in una gara mai in discussione.

Ne parlano su altre fonti

Castelfidardo in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Forsempronese - "Ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di ottenere quei punti che ci mancano per condurre in porto la nave". A parlare è Jacopo Morganti, uno dei veterani di un Castelfidardo che cercherà di tagliare quanto prima il traguardo della matematica salvezza. Domenica i tre punti presi contro una corazzata come l’Aquila sono stati importanti per morale e classifica. Ma ora bisognerà gettare in campo le ultime energie per chiudere il cerchio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Castelfidardo e FC Roma City pareggiano: un punto verso la salvezza - 0 FC ROMA CITY 0 : Elezaj, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio, Baldini, Miotto (39’ st Carano), Caprari (32’ st Ausili), Cotugno (18’ st Madonna), Nanapere. All. Giuliodori. FC ROMA CITY: Salvati, Alari, Trasciani, Marchi, Spina, Bonello (39’ st Ofoma), Battistoni (25’ st Giorgini), Gelonese, Meola (15’ st Hernandez), Icardi, Costa (10’ st Omohonria). All. Boccolini. Arbitro: Sarcina di Barletta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Con il poker al Pineto la Pianese conquista matematicamente un posto nei playoff - Pianese – Pineto 4-0 PIANESE (3-4-1-2): Filippis; Ercolani (16’ st Pacciardi), Indragoli (84? Nardi), Masetti; Da Pozzo, Simeoni, Proietto (84? Colombo), Chesti (72? Mastropietro); Marchesi; Bacchin (39’ Falleni), Mignani. A disposizione: Boer, Reali, Xhani, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Giorgio. Allenatore: Formisano.PINETO (4-3-3): Marone; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso (46? Giannini), Borsoi; Germinario (46? Fabrizi), Lombardi (81? Nebuloso), Schirone (73? Gatto); Tunjov, Gambale (65? Chakir), Bruzzaniti. 🔗corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Castelfidardo conquista la salvezza con un poker ad Ancona; Ancona ko al Del Conero: il Castelfidardo conquista la salvezza; SERIE D. Il Castelfidardo crolla ad Avezzano; Ancona, Gadda: La situazione è peggiorata. Boccardi: A me cambia il mondo ricevere i soldi il 15 o il 28. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ancona imbarazzante, Castelfidardo festeggia la salvezza - SERIE D - Al Del Conero finisce con un clamoroso 0-4 Nell'ultima gara stagionale al Del Conero l'Ancona sprofonda e viene umiliata da un gran Castelfidardo che si impone per 4 a 0 e festeggia la ... 🔗youtvrs.it

Castelfidardo: pareggio prezioso a Fossombrone avvicina la salvezza - Domenica il Castelfidardo potrebbe mettere una grossa ipoteca. Al Mancini salirà il Roma City invischiato nella lotta per la salvezza. "Da martedì (oggi, ndr) bisognerà subito mettere la testa ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Castelfidardo: Munari torna in campo, sfida salvezza contro Fc Roma City - Nelle ultime due uscite il Castelfidardo ha preso quattro punti. Ma i fidardensi non vogliono fermarsi. "C’è voglia di continuare a fare risultati e punti, perché cogliere la salvezza è fondamentale ... 🔗sport.quotidiano.net