Cassonetti incendiati al Quartiere Ferrovia telecamere di videosorveglianza incastrano piromane minorenne

Cassonetti dei rifiuti avvenuti nella notte del 9 aprile scorso nel Quartiere Ferrovia, la Task Force anti degrado della Polizia Locale di Foggia ha posto in essere una celere attività investigativa, che ha portato all’identificazione e al deferimento. Foggiatoday.it - Cassonetti incendiati al Quartiere Ferrovia, telecamere di videosorveglianza incastrano piromane minorenne Leggi su Foggiatoday.it A seguito degli incendi di alcunidei rifiuti avvenuti nella notte del 9 aprile scorso nel, la Task Force anti degrado della Polizia Locale di Foggia ha posto in essere una celere attività investigativa, che ha portato all’identificazione e al deferimento.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Quartiere Ferrovia è al buio, incombono i pericoli: auto saccheggiate e un uomo investito - C'è grande preoccupazione tra i cittadini di Foggia per la persistente mancanza di illuminazione pubblica in diverse zone della città, un problema che persiste da oltre un mese senza che siano stati presi provvedimenti adeguati. In particolare, nel quartiere Ferrovia, "via Isonzo e la zona Est... 🔗foggiatoday.it

Alloggi a Santa Maria degli Angeli e quartiere Ferrovia, i sindacati incontrano il Comune - Tempo di lettura: 2 minutiStamattina i rappresentanti sindacali Paolo lorio (SUNIA), Franco Relmi e Stefano lovini (SICET) e Marika Pagliuca (UNIAT) si sono incontrati con il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo, per le problematiche connesse con l’applicazione dei canoni per gli alloggi di ERP di proprietà del Comune di Benevento, situati in zona S. Maria degli Angeli ed al quartiere Ferrovia. 🔗anteprima24.it

Borgo Ferrovia rinasce: l'associazione "Per Borgo Ferrovia APS" rivitalizza il quartiere - Un vento di cambiamento soffia su Borgo Ferrovia, uno dei quartieri più popolosi di Avellino. L'associazione "Per Borgo Ferrovia APS", nata pochi mesi fa, sta già lasciando un segno tangibile, con oltre 250 soci e una sede aperta quotidianamente, diventata punto di riferimento per giovani e... 🔗avellinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cassonetti incendiati al Quartiere Ferrovia, telecamere di videosorveglianza incastrano piromane minorenne; Esclusivo/ La testimonianza del dentista aggredito: Nel quartiere ferrovia si vive nel terrore. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quartiere Ferrovia, nuova rissa e degrado: la rabbia dei residenti - Ancora violenza nel quartiere Ferrovia. Nella serata di ieri ... Non solo violenza, ma anche degrado urbano. Rifiuti abbandonati e cassonetti stracolmi trasformano le strade in discariche a cielo ... 🔗pugliapress.org

FERROVIA Foggia. Quartiere Ferrovia, ennesima rissa violenta: i cittadini chiedono trasparenza su locali, locatori e licenze - Chi controlla il rilascio delle licenze nel Quartiere Ferrovia? E quali verifiche vengono effettuate sull’uso corretto dei locali? I residenti del quartiere Ferrovia, tra le tante proposte fatte ... 🔗statoquotidiano.it

Cassonetti incendiati al Libertà, sposta materiale in fiamme da auto a gpl: “Grazie chiunque tu sia” - Domenica di fuoco al quartiere Libertà di Bari ... ci ha raccontato un retroscena davvero incredibile. L'articolo Cassonetti incendiati al Libertà, sposta materiale in fiamme da auto a gpl ... 🔗msn.com