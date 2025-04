Casoria Tari meno salata per le famiglie Barra Bilancio | Riduzione del 18%

Riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, a Casoria, popoloso comune a nord di Napoli, che questo pomeriggio ha approvato in Commissione Bilancio, a maggioranza, la bozza di piano Tariffario per il 2025."Il risultato – commenta Giuseppe Barra, presidente dell'organismo consiliare -, è frutto di un'analisi attenta di tutti i gruppi politici sia di maggioranza che d'opposizione, dei dirigenti del settore ambiente e finanziario". Di qui il presidente della Commissione Bilancio prosegue: "Con l'approvazione del nuovo piano Tariffario i cittadini potranno beneficiare di una Riduzione rispetto all'anno 2024 di circa il 18%".Rideterminate anche le scadenze di pagamento della Tari, con la prima rata prevista per il 31 maggio, la seconda per il 31 luglio, la terza per il 30 settembre e l'ultima per 30 dicembre 2025.

