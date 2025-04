Caso Nardella Schillaci chiede chiarezza alla Regione Campania sulla clinica casertana

alla Regione Campania su quanto accaduto nella clinica privata Iatropolis di Caserta, dove si era recata una paziente residente a Gaeta, una 38enne, per un intervento di chirurgia plastica, poi deceduta. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, intanto, ha avviato un’indagine . Caso Nardella, Schillaci chiede chiarezza alla Regione Campania sulla clinica casertana L'Identità. Lidentita.it - Caso Nardella, Schillaci chiede chiarezza alla Regione Campania sulla clinica casertana Leggi su Lidentita.it Il ministero della Salute – riferisce l’Adnkronos Salute – ha chiesto una relazionesu quanto accaduto nellaprivata Iatropolis di Caserta, dove si era recata una paziente residente a Gaeta, una 38enne, per un intervento di chirurgia plastica, poi deceduta. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, intanto, ha avviato un’indagine .L'Identità.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, caso plusvalenze: la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio, cos’è successo - di RedazioneNapoli, arrivano novità sul caso plusvalenze, la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio, ecco cos’è successo ed i dettagli per il futuro Colpo di scena che scuote la Serie A. La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Si tratta dell’ambito dell’indagine sul caso plusvalenze per falso in bilancio relativa alle stagioni 2019, 2020 e 2021. 🔗internews24.com

Caso plusvalenze fittizie: la Procura di Roma chiede il processo per De Laurentiis - Dopo la formale chiusura delle indagini nei mesi scorsi sul caso delle presunte plusvalenze fittizie, gli inquirenti della Procura di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Il reato contestato dai magistrati della Capitale, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, è falso in bilancio. Oltre al presidente del club i magistrati della pubblica accusa, chiedono il processo per la società calcistica partenopea e per il collaboratore del patron, Andrea Chiavelli. 🔗lanotiziagiornale.it

Caso Almasri, il governo chiede una proroga alla Cpi per l’invio della documentazione - Il governo italiano ha richiesto una proroga per la trasmissione delle informazioni richieste dalla Corte penale internazionale sul caso del generale libico Osama Njeem Almasri. Il termine per la consegna della documentazione era fissato al 17 marzo, ma l’esecutivo ha motivato la richiesta con l’attesa degli sviluppi delle indagini in corso presso il Tribunale dei ministri. Quest’ultimo ha aperto un’inchiesta su Giorgia Meloni, sul sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano e sui ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, a seguito di un esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti che ... 🔗lettera43.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso Nardella, Schillaci chiede chiarezza alla Regione Campania sulla clinica casertana. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sabrina Nardella, morta a 38 anni dopo un'intervento di chirurgia estetica: aperta un'inchiesta, disposta l'autopsia - Una donna di 38 anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria ... 🔗leggo.it

Caso Asp di Trapani, il ministro Schillaci invia gli ispettori - ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto l’invio di ispettori ministeriali all’Asp di Trapani, dove si erano registrate gravi criticità nella gestione dei ... 🔗msn.com

Caso Bruno. Il coordinamento Salute mentale scrivono a Schillaci e Doria: “Intervengano subito” - Con una lettera aperta indirizzata al ministro della Salute Schillaci e all’assessore alla ... ma mai come in questo caso assistere in maniera umana è il primo atto di cura. 🔗quotidianosanita.it