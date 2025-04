Caso Garlasco la madre di Sempio ha avuto un malore in caserma | silenzio sul giallo dello scontrino

Caso di Garlasco sembra aver riscosso un primo tributo. Questa mattina, nella sala del Comando provinciale dei carabinieri di Milano, Daniela Ferrari ha avuto un malore. Era lì convocata come testimone nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Un delitto per cui era stato condannato definitivamente Alberto Stasi, ma che da mesi vede un altro nome tornare al centro dell'attenzione: quello di Andrea Sempio, figlio di Ferrari, formalmente indagato per omicidio.L'interrogatorio si è interrotto quasi subito. Dopo appena due domande di carattere generale, Ferrari ha mostrato segni di malessere ed è stata consigliata a interrompere l'audizione dall'avvocato Massimo Lovati, che la assiste insieme alla collega Angela Taccia.

