Caso Garlasco la madre di Sempio convocata dai carabinieri sceglie di non rispondere

madre di Andrea Sempio non ha risposto alle domande dopo essere stata convocata dai carabinieri di Milano negli uffici del comando di via della Moscova per i fatti del 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio, 37enne amico del fratello della vittima, è indagato dalla Procura di Pavia per il

