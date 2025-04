Caso Becciu il cardinale Versaldi | Persona stimabile non è detto che una brava persona non possa fare del male

cardinale Becciu è una persona molto stimabile. Ma voi giornalisti quando intervistate dopo un delitto, i vicini dicono ‘era una brava persona’. E non è detto che una brava persona non possa fare del male. Non dico che Becciu abbia fatto del male, ma è da verificare”. Così il cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica e già presidente della Prefettura degli affari economici della Santa Sede, conversando con i giornalisti prima di entrare nella congregazione generale pre-Conclave. Alla domanda se anche un cardinale “scomunicato” possa votare in Conclave e sulla volontà di Papa Francesco di escluderlo, Versaldi è vago: “Clemente V ha dato questa norma. È un po’ lontana ma vediamo, verifichiamo”.L'articolo Caso Becciu, il cardinale Versaldi: “persona stimabile, non è detto che una brava persona non possa fare del male” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Caso Becciu, il cardinale Versaldi: “Persona stimabile, non è detto che una brava persona non possa fare del male” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Ilè unamolto. Ma voi giornalisti quando intervistate dopo un delitto, i vicini dicono ‘era una’. E non èche unanondel. Non dico cheabbia fatto del, ma è da verificare”. Così ilGiuseppe, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica e già presidente della Prefettura degli affari economici della Santa Sede, conversando con i giornalisti prima di entrare nella congregazione generale pre-Conclave. Alla domanda se anche un“scomunicato”votare in Conclave e sulla volontà di Papa Francesco di escluderlo,è vago: “Clemente V ha dato questa norma. È un po’ lontana ma vediamo, verifichiamo”.L'articolo, il: “, non èche unanondel” proviene da Il Fatto Quotidiano.

