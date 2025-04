Casertana il film del campionato; la salvezza ha un nome ed un cognome | Manuel Iori

campionato e la Casertana è salva. Il bilancio è positivo ma il cammino non lo è di certo. Lo spartiacque propedeutico a questa salvezza è stato il ritorno di Manuel Iori che aveva lasciato Caserta per cinque settimane più o meno, dopo un interregno di difficile comprensione ed adattamento di Massimo Pavanel.https:www.anteprima24.itcasertasport-casertaCasertana-via-alla-rivoluzione-tecnica-fuori-Iori-e-trevisan-dentro-pavanel-e-taldoIori era stato esonerato ad inizio gennaio quando tutto l’ambiente, allenatore compreso, si aspettava grandi cose dal mercato di riparazione. Si doveva riparare alla mancanza di un attaccante, e, va detto, che Carlo Taldo ha fatto molto: nel mese di gennaio, sono arrivati Vano, Bunino, Egharevba e Kallon all’ultimo giorno utile, poi Ciano approdato da svincolato. Anteprima24.it - Casertana, il film del campionato; la salvezza ha un nome ed un cognome: Manuel Iori Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 5 minutiSiamo alla fine dele laè salva. Il bilancio è positivo ma il cammino non lo è di certo. Lo spartiacque propedeutico a questaè stato il ritorno diche aveva lasciato Caserta per cinque settimane più o meno, dopo un interregno di difficile comprensione ed adattamento di Massimo Pavanel.https:www.anteprima24.itcasertasport-caserta-via-alla-rivoluzione-tecnica-fuori--e-trevisan-dentro-pavanel-e-taldoera stato esonerato ad inizio gennaio quando tutto l’ambiente, allenatore compreso, si aspettava grandi cose dal mercato di riparazione. Si doveva riparare alla mancanza di un attaccante, e, va detto, che Carlo Taldo ha fatto molto: nel mese di gennaio, sono arrivati Vano, Bunino, Egharevba e Kallon all’ultimo giorno utile, poi Ciano approdato da svincolato.

