Caserta maglia nera per qualità del clima | è ultima nella classifica del Sole 24 ore

classifica del Sole24ore, elaborata con i dati di 3bmeteo, vede Caserta al 107esimo posto. È ultima per la qualità del clima nei capoluoghi di regione. Leggi su Fanpage.it Ladel24ore, elaborata con i dati di 3bmeteo, vedeal 107esimo posto. Èper ladelnei capoluoghi di regione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fatture pagate in tempi 'biblici', Caserta maglia nera in Italia - L'analisi condotta dal Centro Studi Enti Locali sui tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione conferma un dato preoccupante per Caserta: con una media di 70 giorni per il saldo delle fatture ai fornitori, il capoluogo campano si colloca tra le città meno virtuose d'Italia. Peggio della... 🔗casertanews.it

Violenza di genere, Campania maglia nera per stalking e maltrattamenti: i dati provinciali - Tempo di lettura: 3 minutiStalking e maltrattamenti contro familiari e conviventi, la Campania è maglia nera in Italia. I dati emergono dal report di analisi “8 Marzo – Giornata internazionale della donna”, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della polizia di Stato. Il documento è stato presentato oggi a Roma,, presso la Direzione Centrale Polizia Criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 🔗anteprima24.it

Clima migliore, in Emilia Romagna brilla solo Rimini. Piacenza maglia nera - Bologna, 28 aprile 2025 — Chi ha il clima migliore? Bari, anche quest’anno, secondo l’ultima edizione della classifica stilata da Il Sole 24 Ore con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024. In Emilia Romagna si distingue solo Rimini: al 13esimo posto. Molto meglio le Marche, con Ancona e Pesaro nella top ten. Tutte le altre città sono più in basso. Il capoluogo di regione pugliese, con un punteggio complessivo di 744,3, è il migliore delle 107 città capoluogo, seguita da due territori della costa Adriatica: la vicina Barletta-Andria-Trani, seconda con 733,2 punti e i cui ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caserta maglia nera per qualità del clima: è ultima nella classifica del Sole 24 ore; Inquinamento da pm10, 8 città campane hanno sforato il tetto nel 2024; Caserta / Provincia. Qualità della vita 2024, Caserta scende al 101° posto, meglio Benevento, Avellino e Salerno: Napoli 106° su 107 province.; LNB. Pielle con le nuove maglie contro Caserta per tornare a vincere. 🔗Su questo argomento da altre fonti