Caserta Decide e Speranza per Caserta | Tocca a noi scendere in piazza

Caserta Decide e Speranza per Caserta. L'amministrazione comunale di Caserta è stata sciolta per infiltrazioni camorristiche. In tante e tanti negli ultimi anni si sono battuti, dentro e fuori il Consiglio comunale, contro un sistema di potere che ha fatto dell'arroganza e dell'opacità le proprie regole fondamentali, governando in modo pessimo la nostra città. L'amministrazione Marino ha strutturalmente e costantemente abbandonato la città, lasciando in eredità macerie: dai beni comuni alle decine di cantieri aperti, passando per le politiche sociali inesistenti fino all'assenza del PUC (Piano Urbanistico Comunale). La nostra città versa purtroppo in uno stato di abbandono che fa davvero male. L'amministrazione ha scelto, in questi anni, di tagliare i ponti con la società civile su ogni aspetto decisivo del governo della città: il verde pubblico, la programmazione urbanistica, i beni comuni, le infrastrutture pubbliche, lo sviluppo economico.

