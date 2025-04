Carrie Bradshaw non ha mai lo smalto | sapete perché?

smalto. Carrie Bradshaw non ha mai sfoggiato manicure, mantenendo le unghie sempre naturali. E c'è un motivo specifico.perché Carrie Bradshaw non ha mai lo smalto?A rivelarlo è stata proprio Sarah Jessica Parker in un'intervista a Glamour. L'attrice sessantenne ha spiegato che «Carrie è una scrittrice, quindi in origine avrebbe dovuto scrivere su una vera macchina da scrivere. Avrebbe imparato a scrivere al liceo, ed era una scrittrice pratica, oltre che una scrittrice romantica». GUARDA LE FOTOLa beauty evolution di Sarah Jessica Parker Mera questione di praticità, dunque: pestando sui tasti, lo smalto si rovinerebbe diventando «un pasticcio», come ha sottolineato Parker, aggiungendo che «sembrava inutile, oltre che un ostacolo per scrivere velocemente i pensieri».

