Carrefour Express rispondono alle accuse, svelando una realtà diversa da quella mostrata in un video montato ad hoc che omette dettagli cruciali. I titolari del Carrefour Express situato nel cuore di L'Aquila hanno deciso di intervenire dopo la diffusione di un video che, a loro dire, non restituisce correttamente quanto accaduto durante una recente manifestazione. In un comunicato, i proprietari hanno precisato che il filmato, montato ad hoc, presenta numerosi tagli e omissioni che distorcono completamente la realtà dei fatti. Secondo quanto dichiarato dai titolari, il video non mostra alcuni momenti cruciali, come insulti personali molto gravi, gesti provocatori e atti dimostrativi che sono avvenuti all’interno del negozio. Inoltre, non è stato incluso il momento in cui un oggetto è stato lanciato verso di loro con un atto di aggressione, né il materiale macchiato di sangue che è stato appeso a uno scaffale. Abruzzo24ore.tv - Carrefour Express sotto accusa: il video distorto e la verità nascosta dietro la protesta Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - I titolari delrispondono alle accuse, svelando una realtà diversa da quella mostrata in unmontato ad hoc che omette dettagli cruciali. I titolari delsituato nel cuore di L'Aquila hanno deciso di intervenire dopo la diffusione di unche, a loro dire, non restituisce correttamente quanto accaduto durante una recente manifestazione. In un comunicato, i proprietari hanno precisato che il filmato, montato ad hoc, presenta numerosi tagli e omissioni che distorcono completamente la realtà dei fatti. Secondo quanto dichiarato dai titolari, ilnon mostra alcuni momenti cruciali, come insulti personali molto gravi, gesti provocatori e atti dimostrativi che sono avvenuti all’interno del negozio. Inoltre, non è stato incluso il momento in cui un oggetto è stato lanciato verso di loro con un atto di aggressione, né il materiale macchiato di sangue che è stato appeso a uno scaffale.

