Carrara operaio morto in cava I sindacati | Sicurezza subito basta lacrime

Sicurezza sul lavoro, la Toscana piange un'altra vittima: un 59enne ha perso la vita questa mattina in una cava di marmo a Miseglia, nel comune di Carrara. Una tragedia che ha scosso i sindacati confederali, che parlano di "strage continua" e chiedono a gran voce interventi concreti su controlli, formazione e cultura della Sicurezza.«Purtroppo anche oggi, nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale per la Sicurezza sul lavoro, siamo costretti a piangere l’ennesima vittima: Paolo Lambruschi, un lavoratore di 59 anni nostro iscritto, morto questa mattina a Carrara, nella zona di Fantiscritti», affermano Paolo Fantappiè, segretario generale della Uil Toscana, e Daniele Battistini, segretario generale della Fenealuil Toscana. Lanazione.it - Carrara, operaio morto in cava. I sindacati: “Sicurezza subito, basta lacrime” Leggi su Lanazione.it Firenze, 28 aprile 2025 – Nel giorno della Giornata mondiale per la salute e lasul lavoro, la Toscana piange un'altra vittima: un 59enne ha perso la vita questa mattina in unadi marmo a Miseglia, nel comune di. Una tragedia che ha scosso iconfederali, che parlano di "strage continua" e chiedono a gran voce interventi concreti su controlli, formazione e cultura della.«Purtroppo anche oggi, nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale per lasul lavoro, siamo costretti a piangere l’ennesima vittima: Paolo Lambruschi, un lavoratore di 59 anni nostro iscritto,questa mattina a, nella zona di Fantiscritti», affermano Paolo Fantappiè, segretario generale della Uil Toscana, e Daniele Battistini, segretario generale della Fenealuil Toscana.

