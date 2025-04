Carpi sconfitto 2-0 dal Sestri Levante | addio amaro al Cabassi

Carpi0Sestri Levante2Carpi (4-3-1-2): Theiner (36'st Lorenzi); Tcheuna (25'st Cecotti), Rossini, Calanca, Visani (16'st Rigo); Figoli (16'st Stanzani), Mandelli, Campagna; Puletto; Cortesi (36'st Fossati), Sall. A disp. Sorzi, Panelli, Verza, Contiliano, Casarini, Amayah, Forapani, Saporetti, Gerbi. All. Serpini.Sestri Levante (3-5-2) Fusco; Primasso, Valentini, Montebugnoli; Podda, Clemenza (33'st Brunet), Rosetti, Nunziatini, Furno (39'st Giorno); Piu, Durmush (1'st Parravicini). A disp. Guadagno, Sias, Pane, Nenci, Oneto, Raggio Garibaldi, Fedele, Goglino, Pavanello, Di Giorgio. All. Ruvo.Arbitro: Mastrodomenico di MateraReti: 7'st Clemenza, 35'st Valentini Note: spettatori 500, abbonati 470. Ammoniti Figoli, Visani, Sall, Rossini, Montebugnoli, Lorenzi.Recupero 0'pt e 3'stNon è l'addio che il Carpi sognava di regalare ai suoi tifosi dopo una salvezza straordinaria, ma ormai le pile erano scariche.

