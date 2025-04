Carolyn Smith ricorda il fratello scomparso | Il dolore non mi ha mai abbandonata

dolore che non svanisce, che si annida tra le pieghe dell’anima e, silenzioso, accompagna ogni giorno. Carolyn Smith, coreografa e presidente di giuria a Ballando con le Stelle, ha aperto il suo cuore in una toccante intervista a Da noi. A ruota libera, raccontando una ferita mai guarita: la perdita di suo fratello quando era ancora una bambina. E tornare con la memoria a quei momenti, così lontani eppure ancora vivi dentro di lei, è come rimettere mano a un libro che non si riesce mai a chiudere. “Avevo 10 anni quando è morto mio fratello”, ha raccontato con voce ferma ma velata dall’emozione. “Lui ne aveva 27. Da allora il dolore non mi ha mai lasciato”, ha spiegato a Francesca Fialdini.Il ricordo del fratello scomparsoLa perdita di un fratello in giovane età è una frattura profonda che inevitabilmente modifica la percezione stessa della vita. Dilei.it - Carolyn Smith ricorda il fratello scomparso: “Il dolore non mi ha mai abbandonata” Leggi su Dilei.it C’è unche non svanisce, che si annida tra le pieghe dell’anima e, silenzioso, accompagna ogni giorno., coreografa e presidente di giuria a Ballando con le Stelle, ha aperto il suo cuore in una toccante intervista a Da noi. A ruota libera, raccontando una ferita mai guarita: la perdita di suoquando era ancora una bambina. E tornare con la memoria a quei momenti, così lontani eppure ancora vivi dentro di lei, è come rimettere mano a un libro che non si riesce mai a chiudere. “Avevo 10 anni quando è morto mio”, ha raccontato con voce ferma ma velata dall’emozione. “Lui ne aveva 27. Da allora ilnon mi ha mai lasciato”, ha spiegato a Francesca Fialdini.Il ricordo delLa perdita di unin giovane età è una frattura profonda che inevitabilmente modifica la percezione stessa della vita.

