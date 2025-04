Carolyn Smith in lacrime parla della tragica scomparsa del fratello

Con le lacrime agli occhi, Carolyn Smith si è aperta nel programma Rai 1 Da noi. a Ruota Libera, ospite di Francesca Fialdini. Una conversazione toccante, caratterizzata da una sincerità disarmante, in cui la presidente di giuria di Ballando con le stelle ha condiviso le esperienze più intense e formative della sua vita. Non solo le luci della ribalta, ma anche le ombre di ferite che lasciano cicatrici indelebili. Il passato che non si dimentica: bullismo e resilienzaCarolyn Smith ha rivelato di aver subìto bullismo durante l'infanzia, in seguito al trasferimento della sua famiglia da Glasgow. "Ero la straniera, quella diversa", ha raccontato, sottolineando quanto certe esperienze possano segnarti profondamente. Gli episodi di violenza e umiliazione sono stati superati solo grazie all'intervento determinato della madre.

