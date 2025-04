Carolyn Smith e il dramma del fratello | Morì per una trasfusione di sangue infetto quel dolore non mi ha mai lasciato

Carolyn Smith, ballerina, coreografa, ma nota al grande pubblica italiano soprattutto come presidente della giuria del talent ‘Ballando con le Stelle’. “Ero straniera, diversa. Mi prendevano in giro, mi mettevano anche le mani addosso. Cercavo di resistere, finché mia madre, capendo la gravità della situazione, intervenne. Da quel momento nessuno osò più toccarmi", racconta senza filtri ospite della trasmissione ‘Da noi. a Ruota Libera’ su Rai 1. E nel salotto di Francesca Fialdini, Smith ricorda anche la tragica perdita del fratello: ''Avevo dieci anni quando ebbe un grave incidente d'auto. Riuscì a sopravvivere grazie a molte trasfusioni, ma anni dopo scoprimmo che il sangue ricevuto era infetto – rivela – . Mio fratello si ammalò gravemente e dopo anni di sofferenza Morì a soli 27 anni". Quotidiano.net - Carolyn Smith e il dramma del fratello: “Morì per una trasfusione di sangue infetto, quel dolore non mi ha mai lasciato” Leggi su Quotidiano.net "Quando ci trasferimmo da Glasgow fui vittima di bullismo". A raccontarlo è, ballerina, coreografa, ma nota al grande pubblica italiano soprattutto come presidente della giuria del talent ‘Ballando con le Stelle’. “Ero straniera, diversa. Mi prendevano in giro, mi mettevano anche le mani addosso. Cercavo di resistere, finché mia madre, capendo la gravità della situazione, intervenne. Damomento nessuno osò più toccarmi", racconta senza filtri ospite della trasmissione ‘Da noi. a Ruota Libera’ su Rai 1. E nel salotto di Francesca Fialdini,ricorda anche la tragica perdita del: ''Avevo dieci anni quando ebbe un grave incidente d'auto. Riuscì a sopravvivere grazie a molte trasfusioni, ma anni dopo scoprimmo che ilricevuto era– rivela – . Miosi ammalò gravemente e dopo anni di sofferenzaa soli 27 anni".

